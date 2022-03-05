سعران للدولار بالسوق الموازي وتوقعات بانهيار الاقتصاد





سجل سعر الدولار بالسوق الموازي مساء اليوم ارتفاعاً جديداً حيث بلغ 550 جنيهاً، في وقت كان الدولار في تعاملات أمس منخفضاً إلى 530 جنيه.

وحذر رئيس الغرفة الغذائية باتحاد الغرف الصناعية السابق عبدالرحمن عباس من حدوث انهيار في الاقتصاد السوداني في القريب العاجل، واستنكر صمت المجلس السيادي تجاه قضية ارتفاع الدولار خاصة وأنه يؤثر على كل القطاعات على رأسها معيشة المواطن، ودعا عبدالرحمن إلى إيقاف الاستيراد لكبح جماح الدولار بحيث يتم استيراد السلع الاستراتيجية بجانب مدخلات الصناعة والزراعة.

صحيفة اليوم التالي