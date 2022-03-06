وصول 20 ألف طن قمح لميناء بورتسودان من روسيا





– وصلت اليوم الي ميناء بورتسودان الجنوبي 20 ألف طن من القمح في إطار المنحة الروسية للشعب السوداني، حيث دشن والي البحر الأحمر المكلف بالإنابة فتح الله الحاج دشن المنحة مشيداً بالعلاقات المتميزة بين السودان وروسيا، وأعرب عن شكره وتقديره للشعب الروسي لهذا الدعم المقدر، كما تحدث قنصل جمهورية روسيا الإتحادية بالسودان جيورجي اميرانوس ميان، معبراً عن عمق ومتانة العلاقات بين روسيا والسودان، مؤكداً إستمرار دعم بلاده للسودان وأعرب عن تمنياته للشعب السوداني ، بدوام التطور والازدهار.

من جانبه عبر مفوض العون الانساني نجم الدين موسي عن شكر وتقدير الشعب السوداني للشعب الروسي الصديق، موضحاً أن المنحة الروسية تجسد العلاقات المتميزة بين البلدين،

فيما أكد مدير صوامع البنك الزراعي جاهزية الصوامع لإستقبال كل الواردات من الحبوب، موضحاً أزلية العلاقات بين السودان وروسيا، مشيراً في ذلك إلي إنشاء الصومعة ببورتسودان بقرض روسي في العام 1967م.

سونا