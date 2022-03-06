أنجلينا جولي تصل عدن لإظهار دعمها للشعب اليمني
وصلت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، اليوم الأحد، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي البلاد لإظهار دعمها للشعب اليمني وتسليط الضوء على واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
جاء ذلك وفق ما أعلنته أنجلينا (47 عاما) وهي سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، على حسابها بموقع “إنستغرام”.
وكتبت نجمة هوليوود: “لقد هبطت في عدن، للقاء العائلات النازحة واللاجئين ولإظهار دعمي للشعب اليمني”.
وقالت إنه بينما يواصل العالم متابعة ما يحدث في أوكرانيا، فإنها سافرت إلى اليمن “لدعم الأشخاص الذين هم أيضا في أمس الحاجة إلى السلام”.
وتابعت أنجلينا جولي: “يعد الوضع هنا من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع قتيل أو جريح مدني كل ساعة في عام 2022. اقتصاد دمرته الحرب، واعتماد أكثر من 20 مليون يميني على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة”.
العربية نت
تعليق واحد
كانت وين ايام غذوا بلادها العراق وليبيا وسوريا خلي تمشئ تزور هذه الدول وتشوف كيف بلدها بتنهب بترول هذه الدول وتقارن قبل وبعد الدمار وتزور اللاجئيين السوريين في المعسكرات ويا ريت تمر علي اثيوبيا كمااان وبس امريكا لماتكون عاوزه قروش بتعمل كدا وياريت السعودية والامارات بعد الغلط والحصل دا تستفيد من الدرس وتاني ماتعمل غلط يخلي امريكا تمسكها بيها وتاخذ قروشها بسببها ومفروض تهتم بي امر اليمن وتجعلها جنة للناظرين عشان مافي زول او بلد يفتح خشموا