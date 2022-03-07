حميدتي يعلن القبض على 40 من كبار المتلاعبين بالذهب والدولار





أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، القبض على أكثر من 40 شخصاً من كبار التجار المهربين للذهب والمتعاملين بالدولار، وأن السلطات تسعى للقبض على الممولين الحقيقيين والذين يقفون خلفهم للمضاربة في الذهب والدولار ، موضحاً أن السلطات حصرت شركات الامتياز والمخلفات بغرض إجراء مراجعات شاملة لتلك الشركات للاستفادة من المورد في إنعاش الاقتصاد ، وقال: “ما دايرين زول يهرب لينا جرام وأي زول عايز يستورد سنوفر له العملة للاستيراد ونحدد السلع التي نريد استيرادها”، معلناً عن فرض رقابة على كل مناجم الذهب والشركات العاملة في البلاد، ومراقبة جميع المعابر وتكثيف عمل القوات المشتركة ، وأضاف بالقول :أعيننا ستكون مفتوحة لمراقبة اقتصادنا الوطني.

وأفاد دقلو في تصريحات عقب الاجتماع الأول للجنة بالقصر الجمهوري يوم الأحد، أن السلطات ألقت القبض على 260 رأساً من الإبل مهربة إلى خارج البلاد خلال اليوم الماضيين، ووجه بتفعيل القوات المشتركة لمحاصرة التهريب ورفع حصائل الصادر. وأفاد دقلو أنهم لا يملكون عصا موسى لنزول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني بين اليوم والغد، مشيراً إلى وضع سياسات وقرارات جديدة يجري تنفيذها الآن للحد من ارتفاع الدولار مقابل العملة الوطنية، واعتبر ارتفاع أسعار الدولار بالوهمي نتيجة مضاربات في سوق العملات.

وأكد رئيس اللجنة العليا، أن موقف الذهب في بنك السودان مطمئن بنسبة كبيرة بوجود احتياطات كبيرة، وامتدح سيادته وزارة المالية كونها وضعت موازنة العام ٢٠٢٢م خالية تماماً من الدعم الخارجي وأردف بالقول: “الميزانية خالية من الدعم الخارجي.. نحن لا نرفض الدعم الخارجي لكن لا نعتمد عليه، بل نعتمد على مواردنا”.

وأكد دقلو أن الحكومة ستبدأ في صيانة الموانئ وتشغيلها بأفضل الوسائل وتسهيل خدماتها، وتابع: ” تأني مافي قفل طرق.. في قوانين نعمل على إعدادها بواسطة القضاء والنائب العام.. لابد من الاحتكام للقوانين.. لابد من قوانين رادعة عشان أي زول يعرف حدوده”. ووصف، الفريق أول دقلو، لجنة الطوارئ الاقتصادية السابقة بالناجحة جداً من حيث وضع السياسات لكنها فشلت في تنفيذ 50 قراراً اتخذتها ونجحت في تنفيذ قرار واحد، موضحاً أنه أعلن استقالته عن اللجنة السابقة بعد الوصول إلى طريق مسدود وعدم تنفيذ قرارات اللجنة.

ودعا دقلو لمراجعة محفظة السلع الاستراتيجية وتوسيعها لتصل لـ 10 مليارات دولار لخدمة البلد.

وبعث رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برسالة اطمئنان للمواطنين بأن البلد ستنهض وأن الحكومة تعلم وتقدر معاناة المواطنين

، مشدداً على أهمية الحفاظ على موارد البلاد من الذهب والحبوب والصمغ والماشية للاستفادة القصوى من تصديرها.

وأشار إلى أن الحكومة ستجلس مع أصحاب العمل والغرف على مستوى السودان ونضع السودان أولاً وأضاف “الآن الحصة وطن”.

الخرطوم (كوش نيوز)