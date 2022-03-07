والي الخرطوم يوجه بـ”خطوة عاجلة” بشأن أسواق البيع المباشر





وجه والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، وزارة الصناعة والتجارة بإنفاذ خطوة عاجلة بافتتاح أسواق البيع المباشر بأسعار التكلفة لكبح جماح الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار المواد الاستهلاكية.

وأكد الوالي لدى زيارته لمقر الوزارة اليوم، أن الولاية بدأت اتصالات مع الشركات الوطنية لتوفير السلع الضرورية مباشرة من المصنع وعرضها عبر منافذ بالمحليات ومواقع العمل، وطالب بتفعيل دور الوزارة لتوفير السلع الاستهلاكية والعمل على إيجاد بدائل تناسب أوضاع المواطن الاقتصادية، بالاضافة لتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على تنظيم التجارة بالولاية.

من جانبه، أوضح مدير عام وزارة الصناعة والتجارة د. أمين عبد البنات، أن وزارته دخلت في شراكات مع عدد من الشركات منها الخرطوم للأمن الغذائي والبحر الأحمر لتوفير السلع الاستهلاكية والضرورية للمواطن بأسعار أقل من المعروض فى السوق بنسبة تفوق (30%) ضمن خطة الوزارة لتأمين معاش الناس، كما كشف عن مشاورات جارية لتحديد مواقع إضافية لعرض منتجات الشركات العاملة في إنتاج المواد الغذائية مباشرة للمواطن بأسعار التكلفة.

الصيحة