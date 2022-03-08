تجار عملة: الدولار لم يصل 600 جنيه سوداني لكنه متوقع





اكد تجار عملة بالسوق الموازي بمنطقة وسط الخرطوم ارتفاع اسعار العملات الاجنبية، الا انهم قطعوا بأن سعر الدولار لم يتخطى حاجز ال570 جنيه ولم يصل التداول فيه 600 جنيه ، واعتبروا الامر مجرد اخبار واتساب يدفع بها البعض للتأثير على السعر . بيد انهم توقعوا وصوله ل600 جنيه قريبا لجهة ان الطلب عالِ فضلا عن اقتراب دخول شهر رمضان، وقال احد التجار لـ “الاحداث نيوز” ان تداول الدولار يوم الاثنين في السوق الموازي تم بسعر 560 جنيه للشراء ، بينما بلغ سعر البيع 570 جنيها.

مبينا ان تداول الريال السعودي تم بسعر 140 جنيها للشراء بينما كان البيع بسعر 142 جنيها،وذكر ان سعر شراء الجنيه المصري تم بسعر 35 جنيها وبلغ البيع 36 جنيها ، فيما بلغ سعر شراء الدرهم الامارتي ب143 جنيها والبيع 145 جنيها، وتم التداول في الريال القطري بسعر 142 جنيها للشراء وبلغ سعر البيع 145جنيها.

الخرطوم – رحاب عبدالله

الاحداث نيوز