ميناء الخير ببورتسودان يشهد انتظام مناولة المواد البترولية





كشف مدير ميناء الخير كابتن رامي عمر صيام عبر اعلام المواني البحرية اليوم ان ميناء الخير ببورتسودان المتخصص في مناولة المشتقات البترولية يشهد انتظام في حركة وصول وتفريغ ناقلات المشتقات البترولية ، حيث تم خلال اليومين الماضيين تفريغ ناقلتي جازولين باجمالي حمولة ( 63738 ) طنا .

وأستقبلت منطقة الانتظار خارج الميناء ثلاث ناقلات جازولين باجمالي حمولة ( 119161 ) طنا ، وناقلة بنزين حمولة ( 329333 ) طنا ، وناقلة غاز حمولة 3338 طنا .

وأكد كابتن رامي جاهزية الميناء لاستقبال وتفريغ كل الناقلات التي تصل الي الميناء.

سونا