الدولار يواصل الإرتفاع بقوة مقابل الجنيه السوداني ويسجل رقما قياسيا جديدا





يوم الثلاثاء ومع منتصف نعاملات الأسبوع سجل الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي رقماً قياسيا جديدا في السودان، وظل الجنيه السوداني يشهد هبوطاً مستمراً بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنتين.

يوم الثلاثاء 8 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 570.00 جنيهاً.

بنك السودان المركزي توقف عن إعلان سعر تأشيري للدولار الأمريكي إعتباراً من يوم الثلاثاء 8 مارس 2022 م، وترك تحديد السعر للبنوك والصرافات، بينما قامت عدد من البنوك التجارية يوم الثلاثاء بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 527 -530 جنيه للدولار.

الخرطوم (كوش نيوز)