الريال السعودي يصعد أمام الجنيه السوداني ويسجل رقما قياسيا جديدا





واصل سعر الريال السعودي الإرتفاع مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي في الخرطوم، ووصل إلى أعلى مستوى له في تاريخ السودان وسجل رقماً قياسياً.

وسجل الريال السعودي يوم الثلاثاء 152.00 جنيه مقارنة مع سعر الإثنبن 149.35 جنيه وفق متابعة “كوش نيوز” للأسواق الموازية في السودان بينما سعره في البنوك نحو 141 جنيهاً.

وتتحرك أسعار العملات العربية والأجنبية، أمام الجنيه السوداني بشكل سريع منذ بداية العام الجاري نسبة لقلة العرض وزيادة الطلب، يوم الثلاثاء 8 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 570.00 جنيهاً.

الخرطوم (كوش نيوز)