الدرهم الإماراتي يرتفع مقابل الجنيه السوداني ويسجل رقماً قياسياً





إرتفع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني يوم الثلاثاء بالسوق الموازي في الخرطوم، لأعلى مستوى له وسجل رقماً قياسياً.

وسجل الدرهم الإماراتي يوم الثلاثاء 155.31 جنيهاً مقارنة مع يوم الإثنين 152.50 جنيه وفق متابعة “كوش نيوز” للأسواق الموازية في السودان بينما سعره في البنوك نحو 144 جنيهاً.

وتتحرك أسعار العملات العربية والأجنبية، أمام الجنيه السوداني بشكل سريع جدا منذ بداية العام الجاري لنقص العرض وزيادة الطلب، يوم الثلاثاء 8 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 570.00 جنيهاً.

الخرطوم (كوش نيوز)