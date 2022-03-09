“بوجه منتفخ “.. تقارير استخباراتية تكشف عن إصابة ⁧‫بوتين‬⁩ بمرض خطير وميؤوس من شفائه





كشفت تقارير استخباراتية من البنتاغون وأوكرانيا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يكون مصابا بمرض خطير وميؤوس من شفائه.

وأشارت التقارير بحسب daily star، إلى أن بوتين قد يكون مصابا بسرطان الأمعاء حيث يُعتقد أن وجه بوتن المنتفخ دليلاً واضحاً على تناوله أدوية العلاج الكيميائي و المنشطات.

وأضافت التقارير ، أن الرئيس الروسي هاجم أوكرانيا بدافع أن يترك إرثاً يخلد اسمه، إذ أنه يعلم أنه يحتضر، نتيجةً لإصابته بالسرطان.

وقالت مصادر أمريكية إن تعابير وجهه «بوتين» التي لا تبتسم تظهر أنه يعاني من ألم دائم، وهذا يفسر سلوكه الأكثر عدوانية وغزوه لأوكرانيا.

صحيفة المرصد