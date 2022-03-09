السوباط لـ”برنق”: القطاع الخاص مستعدّ لاستئناف النشاط التجاري مع الجنوب





يقول السوباط” القطاع الخاص مستعدّ لاستئناف حركة التجارة مع جنوب السودان”.

كشف رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني هشام السوباط، عن استعداد القطاع الخاص لاستئناف النشاط التجاري والاستثماري مع دولة جنوب السودان لأهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وشدّد رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني هشام السوباط، على أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتسهيل انسياب حركة التجارة والبضائع وزيادة حجم التبادلات التجارية بين السودان وجنوب السودان.

والأربعاء، التقى رئيس اتحاد أصحاب العمل هشام السوباط، سفير جنوب السودان ماتيان برنق.

وكشف هشام السوباط، عن استعداد القطاع الخاص لاستئناف النشاط التجاري والاستثماري مع دولة جنوب السودان لأهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

ولفت رئيس الاتحاد الى أن المرحلة المقبلة وبدعم ورغبة من القيادة السياسية بالبلدين ستشهد انطلاق عملية التنفيذ الفوري لعملية تنشيط وتفعيل حركة التجارة والاستثمار مع دولة الجنوب.

وأوضح السوباط أنّ الاتحاد يعكف على العمل لإعادة تفعيل وتنشيط الاتّفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة مع اتحاد أصحاب العمل بدولة الجنوب وتفعيل عمل اللجان المشتركة لمعالجة معوّقات ومشاكل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

باج نيوز