أول رد إماراتي على تقرير يزعم رفض محمد بن زايد اتصال بايدن





علق متحدث باسم وزارة الخارجية الإمارتية، على المزاعم بتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية والتي ذكرت فيه أن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان،”رفضا” الاتصالات مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لتهدئة أسعار النفط نظرا لتداعيات الأزمة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإمارتية، إن الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية على تواصل للعمل على جدولة وقت للمكالمة، وفق “سي إن إن”.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا تقرير الصحيفة الأمريكية التي نقلت على لسان مصادر أن “ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رفضا طلبات الولايات المتحدة للتحدث إلى بايدن في الأسابيع الأخيرة”.

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