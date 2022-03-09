ماركو روبيو يعلق على أنباء رفض الإمارات والسعودية التواصل مع بايدن ويتحدث عن “رسالة واضحة”





علق السناتور الأمريكي ماركو روبيو، على مزاعم رفض السعودية والإمارات الرد على اتصالات من رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، بشأن الأزمة الأوكرانية، موضحا أن التصرف “المزعوم” يمثل رسالة واضحة إلى واشنطن.

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