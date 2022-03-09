عالمية
ماركو روبيو يعلق على أنباء رفض الإمارات والسعودية التواصل مع بايدن ويتحدث عن “رسالة واضحة”
علق السناتور الأمريكي ماركو روبيو، على مزاعم رفض السعودية والإمارات الرد على اتصالات من رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، بشأن الأزمة الأوكرانية، موضحا أن التصرف “المزعوم” يمثل رسالة واضحة إلى واشنطن.
العربية نت
2 تعليقات
انانيه الامارات والسعودية وصلتهم لغاية كدا هسع لو كانوا عاملين تجارة فقط مع الدول العربية والافريقية مش كانوا قالوا لامريكا مافي طريقة نحن عندنا دول مرتبطبين معاها وبعدين ذاتو اذا كان في عدالة كان مفروض الوقت دا هو الذي سوف تكسب فيه الامارات والسعودية من ارتفاع اسعار البترول والغاز ولكن مافي عدالة ولازم يضحوا من اجل الثعلب الماكر وعشان ما يقوم يقلب عليهم الطاولة وليس لفترة معينة بل لطول الزمن ومفروض بايدن كان يضع ليهم اعتبار يناقش الامر معاهم قبل ان يمنع الاستيراد من روسيا لكن هو شايف انههم شوية عيال وممكن يامرهم
اعتقد ان الهدف هو منع التوصل لاتفاق مع ايران وهذا حقهم وسيكون هنالك اتفاق مهما طال الوفت..
علي العرب الاتحاد مع بعضهم والتعايش مع الملالي في إيران وعليهم فقط ضمان مصالهم قبل غيرهم