شاهد بالصور: القائد العام يؤدي واجب العزاء في الشهيد الرقيب ميرغني الجيلي





دعا السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان جميع أبناء الوطن إلى العمل سويا لإيجاد الحلول التي تخرج البلاد من دائرة العنف والخلاف وتجنبها مزالق الإنحراف عن السلمية والقتل سواء بين المتظاهرين أو أفراد القوات النظامية لأنهم جميعا أبناء السودان.



وأكد على أن الدولة لن تمنع أحدا عن حرية التعبير في الرأي مع ضرورة التمسك بالسلمية والحرص على التظاهر بشكل حضاري يحفظ دماء ومقدرات أبناء البلاد.

وأشار إلى أن القوات المسلحة والقوات النظامية ليست عدوا للشعب ولن تتردد يوما في تقديم أرواح أبناءها قربانا لتحقيق أمن واستقرار وسلامة البلاد، مؤكدا أن القوات المسلحة حريصة على تسليم أمانة السلطة في ظل حدوث وفاق لا يقصي أحدا ويؤمن استقرار الوطن.

جاء ذلك يوم الأربعاء لدى تقديمه لواجب العزاء لأسرة فقيد البلاد الشهيد الرقيب ميرغني الجيلي الذي لبى نداء الوطن يوم الثلاثاء، بحضور عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والسيد رئيس هيئة الأركان.



وأضاف السيد القائد العام أن الفقيد كان يؤمن حماية من غدروا به كما أكد بأن أبناء وأهل الشهيد سيظلوا أمانة في أعناقنا بالقوات المسلحة.

وأشار ممثل أسرة الشهيد بأن إبنهم ليس بعزيز على الوطن ودعا المولى أن يتقبله في عليين.

يذكر أن الفقيد لبى نداء ربه أثناء أدائه لواجبه الوطني في تأمين تظاهرات يوم الثلاثاء الموافق ٨ مارس ٢٠٢٢م.

الخرطوم 9-3-2022 (سونا)