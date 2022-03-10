حزب الأمة: يجب البحث عن شخصية وطنية جديدة بخلاف حمدوك





قلل عضو المكتب السياسي بحزب الأمة القومي امام الحلو من عودة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وقطع ان عودته لن تضيف للمشهد ولن تقدم ولن تؤخر، وشدد الحلو في تصريح لـ(الجريدة) على ضرورة البحث عن شخصية وطنية جديدة تستطيع مواكبة التحديات والصعوبات بالبلاد لاسيما عقب الانقلاب العسكري الذي جرى، وذكر الحلو ان حمدوك عندما سارع بتقديم استقالته في وقت سابق، هذا يعني أنه لا رغبة لديه لخدمة الوطن، وأكد ان البلاد تعج بالكفاءات المتميزة مما يتطلب البحث عن رجل آخر على حد قوله، وراى أن ذلك افضل من عودة رئيس الوزراء السابق، لافتاً إلى أنه رغم تواجده بالمرحلة الانتقالية السابقة والاسهامات التي حققها لم يستطع ان يمنع ذلك قيام الانقلاب بواسطة العسكر.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة