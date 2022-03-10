ارتفاع كبير للدولار مقابل الجنيه.. البنوك السودانية تدخل السباق بقوة وتقدم اسعار عالية





يوم الخميس ومع ختام تعاملات الأسبوع سجل الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي رقماً قياسيا جديدا في السودان، وظل الجنيه السوداني يشهد هبوطاً مستمراً بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنتين.

يوم الخميس 10 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 605.00 جنيهاً.

بنك السودان المركزي توقف عن إعلان سعر تأشيري للدولار الأمريكي إعتباراً من يوم الثلاثاء 8 مارس 2022 م، وترك تحديد السعر للبنوك والصرافات، بينما قامت عدد من البنوك التجارية يوم الخميس بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 580 -600 جنيه للدولار وأصبحت تنافس السوق الموازي.

الخرطوم (كوش نيوز)