الدرهم الإماراتي يسجل مقابل الجنيه السوداني يوم الخميس رقماً قياسياً





إرتفع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني يوم الخميس مع ختام تعاملات الأسبوع بالسوق الموازي في الخرطوم، لأعلى مستوى له مسجلاً رقماً قياسياً.

وسجل الدرهم الإماراتي يوم الخميس 164.85 جنيهاً مقارنة مع يوم الأربعاء 158.03 جنيه وفق متابعة “كوش نيوز” للأسواق الموازية في السودان.

وتتحرك أسعار العملات العربية والأجنبية، أمام الجنيه السوداني بشكل سريع جدا منذ بداية العام الجاري لنقص العرض وزيادة الطلب، يوم الخميس 10 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 605.00 جنيهاً.

الخرطوم (كوش نيوز)