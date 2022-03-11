ارتفاع أسعار الدولار في البنوك ليوم الخميس 10-3-2022 أمام الجنيه السوداني





تباينت أسعار العملات في البنوك السودانية وأعلنت سعر الدولار ليوم الخميس 10-3-2022، أمام الجنيه السوداني في ثالث يوم لتطبيق سياسة تحرير سعر الصرف وعدم تدخل بنك السودان المركزي في تحديد السعر.

وتقدم صحيفة “كوش نيوز”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى بعض البنوك السودانية والسوق المصرفي، وقد تشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى بنك النيل

600.00 جنيه للشراء.

602.2580 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الخرطوم

590.00 جنيه للشراء.

594.4250 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك فيصل

590.00 جنيه للشراء.

594.4250 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة

590.00 جنيه للشراء.

594.4250 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني

583.00 جنيه للشراء.

587.3725 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني

580.00 جنيه للشراء.

584.3500 جنيه للبيع..

سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني

580.00 جنيه للشراء.

584.3500 جنيه للبيع..

الخرطوم (كوش نيوز)