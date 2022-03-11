بنك السودان المركزي يحدد النقد الأجنبي لأغراض السفر والعلاج والدراسة





اصدر بنك السودان المركزي الخميس منشورا خاصا بشراء وبيع موارد النقد الاجنبي، سمح بموجبه للمصارف بشراء موارد النقد الاجنبي بسعر صرفها المعلن وتشمل النقد عبر الكاونتر والشيكات السياحية ومافي حكمها كبطاقات الدفع الالكتروني العالمية فيرا كارد وماستر ، حصائل صادر السلع اذا رغب المصدر في ذلك وفقا للضوابط، تحويلات العاملين بالخارج وغيرها من التحويلات ، بالاضافة الى الموارد المباعة للمصارف من حسابات الجهات ،التحويلات المرتبطة بالاستثمار الاجنبي واي مواىد اخرى.

وسمح المنشور الذي حصلت ” الاحداث نيوز” عليه باستخدام هذه الموارد في تنفيذ عمليات الاستيراد مع الالتزام بالضوابط ، البيع لعملائها والمتعاملين معها لاغراض السفر في حدود مبلغ لا يتجاوز ال3000 الاف دولار او مايعادلها من العملات الحرة بعد تقديم تذكرة السفر وتأشيرة دخول للدول التي تطلب ذلك، على تن يتم البيع بحد اقصى مرة واحدة كل ستة اشهر شريطة ان لا يكون حصا المشتري من اي بنك اخر او صرافة خلال هذه الفترة ،

وحدد ان يكون النقد الاجنبي الممنوح للعلاج في حدود المبلغ الوارد في شهادة القمسيون الطبي، رسوم الدراسة وتحويلات الاعاشة للطلاب في حدود 500 دولار او ما يعادلها بحيث يكون التحويل مرة واحدة في الشهر، رسوم الاشتراك في المؤتمرات والندوات والدراسات العلمي ، بالاضافة الى رسوم العلامة التجارية وحقوق الامتياز ودفع استحقاقات العاملين والخبراء الأجانب وفق العقود الموقعة، فضلا عن الدفع لاعادة راس المال والارباح الناتجة عن الاستثمار الاجنبي وفق الضوابط وتحويل فوائض مبيعات تذاكر السفر لشركات الطيران الاجنبية، سداد التزامات المصرف بالعملات الاجنبية .

الخرطوم – رحاب عبدالله

الاحداث نيوز