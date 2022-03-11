شاهد الصورة: مدير سودانير يصدر قرار حول حادثة الأمتعة وتهديد بالفصل





أصدر المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية الكابتن إبراهيم على ابوسن قرار قضى بتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول حادثة الأمتعة التي شهدتها رحلة الشركة بين الخرطوم والقاهرة يوم الثلاثاء.

وكانت صور قد تم تداولها على نطاق واسع بوسائل التواصل الإجتماعي كشفت عن تحميل أمتعة بمقصورة الركاب بطريقة غير آمنه لم تراعي إجراءات السلامة المنصوص عليها التي تشدد على تثبيت الأمتعة.



وقضي قرار مدير عام الشركة بتكوين لجنة تحقيق عليا لمعرفة كيف ولماذا وضع الأمتعة بتلك الطريقة، وهدد الكابتن ابوسن في قراره كل من لا يلتزم بإجراءات ومتطلبات السلامة المنصوص عليها بمواجهة عقوبة إدارية قاسية قد تصل حد الفصل.

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