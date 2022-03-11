زيادة كبيرة في أسعار تذاكر الرحلات العالمية بالسودان





كشفت مصادر لصفحة مجلة طيران بلدنا عن إتجاه شركات طيران سودانية إلى زيادة أسعار تذاكر الرحلات العالمية لإيقاف الخسائر التي ظلت تتعرض لها خلال الفترة الأخيرة التي شهدت فيها العملة السودانية إنخفاضا غير مسبوق في قيمتها.

وبحسب ما نقلت كوش نيوز من مجلة طيران بلدنا، لفتت المصادر إلى أن شركتين وطنيتين لم تجدا حلا لاستمرار تسيير رحلاتهما الخارجية غير زيادة أسعار التذاكر إلى ٣٠٪ من قيمتها الحالية إلى كل الوجهات العالمية،واوضحت أن الشركتين في إنتظار مصادقة دائرة النقل الجوي بسلطة الطيران المدني على الزيادة بعد أن دفعتا بمذكرة مشتركة.

الخرطوم (كوش نيوز)