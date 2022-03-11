تجدد القتال القبلي بولاية غرب دارفور





تجددت المعارك القبلية في منطقة “جبل مون”. بولاية غرب دارفور الخميس مخلفة أعدادًا غير معروفة من الضحايا.

وكانت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور قالت الثلاثاء الماضي، إن أحداث العنف القبلي التي شهدتها محلية جبل مون أدت لمقتل نحو 16 شخصًا وإصابة العشرات.

وعاد القتال من جديد بين قبائل الأرنقا والمسيرية والقبائل العربية.

ونقلت مصادر لـ”سودان تربيون” “أن معارك عنيفة دارت صباح أمس، في مناطق جبل فريدة التابع لمحلية جبل مون شمال غرب مدينة صليعة 50 كيلو شمال رئاسة ولاية غرب دارفور الجنينة”.

وأكدت أن الاقتتال خلف عددًا من القتلى والجرحى لم يتم حصرهم لصعوبة الاتصالات في المنطقة، وأشارت إلى أن هذا الهجوم هو الثالث من نوعه تنفذه مجموعات مسلحة خلال أقل من أسبوع.

وفي ديسمبر الماضي شهدت ولاية غرب دارفور، أحداث عنف دامٍ أدت إلى مقتل 88 شخصًا و84 جريحًا، وخلفت الأحداث التي تتهم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، قوات مدعومة حكوميًا بارتكابها دمارًا واسعًا في المنطقة، وسط عمليات حرق للقرى وموجة نزوح واسعة

السوداني