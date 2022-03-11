محمد بن زايد يُعلن عن دعم السودان بودائع كبيرة للبنوك وإقامة المشروعات التنموية





استقبل ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بقصر الشاطئ بأبو ظبي اليوم، رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان والوفد المُرافق له.

وتناولت المُباحثات، العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأبو ظبي في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن ودائع كبيرة للبنوك السودانية وإقامة المشروعات التنموية في السودان تدفع بالاقتصاد السوداني. بحسب ما نشره إعلام مجلس السيادة الانتقالي.

وأبدى ولي عهد أبو ظبي، عن رغبة بلاده في بناء شراكات استراتيجية مع السودان والاستثمار في الزراعة والموانئ البحرية وتطوير السكة حديد والتعاون في المجال العسكري وتبادل الخبرات.

وأكد محمد بن زايد دعم ومُساندة بلاده للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، مُضيفاً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم وتسهل كل المبادرات الوطنية التي تهدف إلى استقرار السودان.

وأشاد البرهان بالدعم الكبير الذي ظلت تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للسودان لإنجاح الفترة الانتقالية. وأكد عُمق وأزلية العلاقات السودانية – الإماراتية، مُعرباً عن أمله في تطوير وتمتين أواصر العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.

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