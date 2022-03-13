ارتفاع كبير لأسعار الدولار في البنوك ليوم الأحد 13-3-2022 أمام الجنيه السوداني





تباينت أسعار العملات في البنوك السودانية وأعلنت سعر الدولار ليوم الأحد 13-3-2022، أمام الجنيه السوداني مع تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف وعدم تدخل بنك السودان المركزي في تحديد السعر.

وتقدم صحيفة “كوش نيوز”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى بعض البنوك السودانية والسوق المصرفي، وقد تشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى بنك النيل

605.00 جنيه للشراء.

609.53 جنيه للبيع.

605.00 جنيه للشراء.

609.5375 جنيه للبيع..

سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي

590.00 جنيه للشراء.

594.4250 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني

590.00 جنيه للشراء.

594.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني

580.00 جنيه للشراء.

584.3500 جنيه للبيع..

سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني

605.00 جنيه للشراء.

609.5375 جنيه للبيع..

الخرطوم (كوش نيوز)