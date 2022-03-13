السودان..الإعلان عن”مبالغ مقدّرة” من الإمارات لدعم البنوك





كشف وزير الخارجية السوداني علي الصادق، عن اتّفاقٍ بين حكومة الخرطوم وأبو ظبي، على دعم البنوك السودانية بمبالغ مقدرّة، لتمكّنها من أداء دورها في تنمية الاقتصاد.

وقال الصادق، إنّه تمّ الاتّفاق بين السودان والإمارات لإقامة شراكات اقتصادية استراتيجية في مجالات الطرق، السكة حديد، الموانئ، التعاون في المجال العسكري، وتبادل الخبرات.

جاء ذلك في مؤتمرٍ صحفي، الأحد.

وقال علي الصادق، إنّ زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي للإمارات تناولت مسار العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بالتركيز على الجوانب الإقتصادية، لجهة محور اهتمام السودان في هذه المرحلة.

وأوضح أنّ الزيارة تطرّقت إلى الأوضاع الراهنة في السودان، والمساعي التي تبذلها الدولة لتحقيق التوافق الوطني من أجلّ استقرار الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخاباتٍ حرّة، وتسليم مقاليد الحكم لحكومة مدنية منتخبه.

وكشف الصادق، عن تأكّيدات ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن دعمه الكامل للتوافق الوطني المفضي إلى استقرار السودان.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد سجّل زيارة رسمية إلى الإمارات استغرقت أربع أيامٍ.

باج نيوز