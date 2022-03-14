الصمغ العربي .. الحاجة إلى التسويق





نادى مجلس الصمغ العربي، مُتّخذي القرار في الدولة لإيجاد آلية واضحة لإنفاذ مشاريع استراتيجية للصمغ العربي التي أجازها مجلس الوزراء مؤخراً وإلزام كل قطاعات الدولة ذات الصلة بإنتاج وتسويق سلعة الصمغ العربي بتنفيذ ما يليها من مشاريع لإنجاح الاستراتيجية.

وأشار بروفيسور طارق الشيخ، الأمين العام لمجلس الصمغ العربي الى اهم ان أهداف الاستراتيجية الوطنية للصمغ العربي 2020 – 2030 هو تحسين بيئة الإنتاج وقاعدة الموردين والاهتمام بالمنتجين باعتبارهم رأس الرمح، إضافة إلى متابعة المواصفات وتحسين جودة الصمغ العربي ومخاطبة العالم بسلعة جديدة ذات ميزة مطلقة، حيث ينتج السودان 80% من الإنتاج العالمي.

وأضاف الشيخ في منبر (سونا) أمس أن من أهم مشروعات الاستراتيجية التحوُّل المتدرج والراشد لصادرات البلاد من الصمغ الخام إلى التصنيع، وهنالك مشروعات عديدة بالإضافة إلى المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية، إذ يستخدمه ملايين البشر في الغذاء والدواء والبيئة، وركّزت الاستراتيجية على توثيق وتوسيع كل هذه الاستخدامات.

وقال طارق إن الاستراتيجية وثيقة حاكمة كُوِّنت بواسطة مُختصين وتم عرضها على أصحاب المصلحة الحقيقيين التجار والمُصنِّعين والمُختصين والناشطين ومُتّخذي القرار في عدة منابر محلية ودولية، مشيراً إلى أن للاستراتيجية تسعة أهداف استراتيجية و18 هدفاً مرحلياً و45 مشروعاً استراتيجيا و28 تدخلا عاجلا، وهي سلعة دولية، إذ يستهلك السودان 10% فقط من الصمغ المنتج.

ووصفت الاستراتيجية، الصمغ العربي بأنه حياة وليس سلعة، لذلك شملت الاستراتيجية الصمغ العربي في ثلاث عشرة ولاية هي ولايات حزام الصمغ بدءاً من قاعدة الموردين والإنتاج، مروراً بالأسواق الريفية والحضرية والمركزية، إلى جانب قضايا التمويل ونقل التقانة وقضايا التصنيع والتجارة والتصدير والاستهلاك المحلي والدولي.

وتناولت دكتورة نور الخير علي خلف الله، دراسة سريرية للصمغ العربي أُجريت على مرضى الكُلى أظهرت نتائج إيجابية في المرحلتين الثانية والثالثة من المرض، مُؤكِّدة أنّ الصمغ مضاد للبكتيريا الموجودة في الأمعاء ويعمل على رفع مناعة المرضى، وشملت الدراسة عددا من العلماء والمُختصين والباحثين والإداريين والفنيين بالمستشفيات داخل وخارج ولاية الخرطوم.

ونصحت مرضى الكُلى بتناول 25 جراماً مذابة في الماء يومياً لفاعليته في تقليل تدهور وظائف الكُلى، حيث سجلت الدراسة في مجلس الصيدلة والسموم ومنظمة الـWHO وشجعت النتائج لاستخدام الصمغ العربي ضمن البروتوكول الطبي، لثبات فاعليته في تقليل الأكسدة والالتهاب في الدم، مؤكدة أنّ سبب الوفيات تصلب الشرايين وأمراض القلب.

صحيفة الصيحة