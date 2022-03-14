قرض شخصي فوري بضمان الذهب لأول مرة في الإمارات





بات بإمكان المواطنين والمقيمين في الإمارات الحصول على قرض شخصي فوري مقابل الذهب الذي يمتلكونه عيار 21 قيراطاً، بعد أن طرحت هذا المنتج شركة دار التمويل كأسرع طريقة للحصول على قرض فوري، وهو خيار متاح لكل شخص عمره بين 25 و70 عاماً.

العربية نت

وتتراوح قيمة القرض الذي يمكن للمتعاملين الحصول عليه خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحدا، بين 5000 و100 ألف درهم.

ويتطلب الحصول على القرض زيارة المتعامل أحد فرع دار التمويل حاملاً الذهب الخاص به وهويته الإماراتية.