مجلس السيادة في السودان يعلن عن خطوة تّجاه السلع الاستهلاكية





أمنّ مجلس السيادة الانتقالي في السودان، على خفض أسعار السلع الاستهلاكية للمواطنين وتوفيرها، بما يلبي احتياجاتهم لشهر رمضان المعظّم.

والأثنين، التأم مجلس السيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان، وتطرّق إلى نتائج زيارة رئيس المجلس لدولة الإمارات العربية المتحدة .

وقالت عضو مجلس السيادة سلمى عبد الجبار، بحسب تصريحٍ صحفي، إنّ رئيس مجلس السيادة وصف الزيارة بالناجحة والمثمرة مؤكداً أنّها ستعود بنتائج ملموسة على البلاد لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري.

وأوضحت أنّ المجلس شدّد على أهمية بسط الأمن وتحقيق الاستقرار في ولايات دارفور.

وأضافت” المجلس تطرّق إلى ضرورة تفعيل الأداء في النيابات ودواوين العدالة بما يضمن تسهيل الإجراءات العدلية”.

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