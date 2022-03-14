المصرية العالمية للطيران تدشن رحلاتها بين الخرطوم والقاهرة





أبرمت الخطوط الجوية السودانية إتفاق مع الشركة المصرية العالمية للطيران يقضي بتقديم الناقل الوطني خدمات المناولة الأرضية للشركة المصرية التي تبدأ تدشين رحلاتها بين الخرطوم والقاهرة في السابع عشر من هذا الشهر.

المصرية العالمية للطيران هي شركة طيران مصرية خاصة يقع مقرها الرئيسي في العاصمة القاهرة، وتتخذ من مطار الإسكندرية الدولي مركزًا رئيسيًا لعملياتها، بالإضافة إلى مطار الأقصر الدولي ومطار أسيوط الدولي، تأسست الشركة عام 2008 وبدأت عملياتها رسمياً في يوليو 2009، تقدم المصرية العالمية للطيران خدماتها حاليًا إلى ثمانية وجهات،

وتخطط الشركة لتسيير رحلات منتظمة إلى 18 وجهة أخرى في دول شمال أفريقيا، الخليج العربي وأوروبا.

واختارت المصرية العالمية سودانير من واقع خبرة الشركة السودانية وامتلاكها أحدث الأجهزة والمعدات، وتتولي سودانير العمليات الأرضية بمطار الخرطوم للخطوط اليمنية وابرمت عقد مع الليبية ويتوقع أن توقع إتفاق في الفترة القادمة مع شركة طيران أفريقية وأخرى سودانية لتقديم خدمات المناولة الأرضية.

الخرطوم:طيران بلدنا