متوقعاً 50 مليون دولار سنوياً .. خبير يدعو إلى فرض رسوم تعويضية على المسافرين





دعا الخبير الاقتصادي د. عادل عبد المنعم، الحكومة إلى فرض رسوم تعويضية على المسافرين للخارج من السودانيين والأجانب، وذلك بأن يصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قراراً وزارياً لتحصيل رسم تعويضي قدره 50 دولاراً على المسافرين للخارج من السودانيين والأجانب الذين يقيمون في السودان لمدة ستة أشهر.

وقال: تغادر السودان يومياً عشرات البصات ومثلها من الطائرات إلى مصر ودبي وتركيا والهند محملة بالدولارات والذهب وتستنزف موارد البلاد من العُملات الحُرّة، على أن تورد هذه الرسوم في صندوق يتم إنشاؤه للإنفاق منه على شراء الأجهزة والمعدات الحديثة للمستشفيات الحكومية ولتوطين العلاج بالداخل، مبيناً أنه يتوقع أن تبلغ حصيلة هذا الرسم 50 مليون دولار في العام.

صحيفة الصيحة