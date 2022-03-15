مع اقتراب شهر رمضان .. جولة تكشف عن ارتفاع كبير في أسعار المكيفات والثلاجات





مع اقتراب شهر رمضان، كشفت جولة لـ(الصيحة)، عن ارتفاع كبير في أسعار المكيفات والثلاجات.

وقال تجار لـ(الصيحة) إن مكيفات “بست كول” (3500) وحدة يبلغ سعره (95) ألف جنيه، بينما يبلغ المكيف “جنرال” (600) ألف جنيه، ومكيفات”إل جي” يبلغ سعرها (550) ألف جنيه.

وأشاروا إلى أن أسعار ثلاجات (إل جي) (10) قدم تبلغ (250) ألف جنيه، بينما يبلغ سعر ثلاجات “ايديال” (12) قدم نحو (370) ألف جنيه، فيما تبلغ الثلاجات المصرية (11) قدم نحو (250) ألف جنيه.

وتوقع التجار حدوث زيادات جديدة وكبيرة خلال الأيام المقبلة.

الخرطوم- أفراح الطيب

صحيفة الصيحة