قُطُوعات الكهرباء تُهدِّد محصول القمح بالشمالية





شكا مزارعو الولاية الشمالية من استمرار قطوعات الكهرباء لفترات طويلة خلال ساعات اليوم وضعف الإمداد، مما اثّر كثيرا على القمح.

وأوضح عدد من المزارعين أن القمح حالياً في مرحلة النضوج ويحتاج لمياه دون انقطاع، وكشفوا عن توقف المحاور عن العمل لفترة 12 يوما.

ومن جانبه، أكد ممثل المزارعين بالولاية الشمالية منطقة السليم المزارع محمد خير مصطفى، توقف عمل المحاور لفترة 12 يوما بسبب القطوعات المستمرة للكهرباء والتي قال انها تستمر لفترة 10 ساعات في اليوم، وشكا من ضعف الكهرباء، مضيفاً أن القمح في مرحلة النضوج ويحتاج للري بالمحاور دون انقطاع، وأضاف ان عدم وجود مياه قد يتلف المحصول، كاشفا عن فقدان حوالي 50% من المحصول، مؤكدا تبليغهم الجهات المختصة ولم يجدوا استجابة، مشيراً إلى أن المزارع عليه ديون بالمليارات وهذه مسؤولية قد تُعرُّضهم للسجون، مطالباً بوقف برمجة الكهرباء حتى الانتهاء من مرحلة الحصاد.

صحيفة الصيحة