الجيش: خياران لإيقاف التدهور في السودان





دعا نائب رئيس هيئة الأركان ـ ممثل المجلس الأعلى لأكاديمية نميري العسكرية العليا منور عثمان نقد، جميع مكوّنات الشعب السوداني، إلى التشاور والتحاور والاتّفاق على الثوابت الوطنية، لتأسيس حكم ديمقراطي يخدم التحوّل.

وقال منور عثمان نقد، بحسب وكالة السودان الرسمية، الثلاثاء، إنّ القوات المسلّحة لا تسعى للحكم لا في الفترة الانتقالية ولا بعدها.

والثلاثاء، خاطب نائب رئيس هيئة الأركان منور عثمان نقد، الندوة المنهجية الأولى حول تأثير نظم الحكم في السودان على العلاقات العسكرية المدنية التي نظمتها رئاسة هيئة الأركان بأكاديمية نميري العسكرية.

وكشف نقد عن أنّ القوات المسلّحة عينها مفتوحة لأيّ محاولةٍ انقلابيةٍ، وأنّها تدعم خيارات الشعب في الحرية والسلام والعدالة.

وأضاف” هناك التوافق أو الانتخابات للخروج من الأزمة وإيقاف التدهور الذي يعاني منه الشعب السوداني.

وأردف” لابدّ أنّ يتفهّم الجميع بأنّ الديمقراطية هي الحكم الأمثل للسودان”.

ويشهد السودان احتجاجاتٍ متواصلةٍ، تنديدًا بالانقلاب الذي نفذّه عبد الفتاح البرهان،وتطالب بالحكم المدني

باج نيوز