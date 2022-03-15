تطورات خطيرة .. المالية تخلي مسؤوليتها عن تمويل الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات





كشفت لجنة أساتذة الجامعات السودانية عن تفاصيل اجتماع جمع اللجنة مع وزيري المالية و التعليم العالي.

و قالت اللجنة في بيان الثلاثاء اطلع عليه “باج نيوز” إن وزارة المالية قالت إنها غير مسؤولة عن تمويل هيكل أساتذة الجامعات السودانية ، مضيفةً أن علاقتها مع التعليم العالي قائمة على الدعم و هو يكون وفقاً لمقدرة المالية و ليس حاجة التعليم العالي.

و أشارت إلى أن الوزارة شددت على أن تطبيق الهيكل الراتبي مشروط بإدخال إيرادات الجامعات لوزارة المالية.

و أضافت اللجنة : “فور إنتهاء الاجتماع بوزارة المالية تم عقد اجتماع أخر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع السيد الوزير وأكد سيادته على ضرورة تطبيق الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات وأنه سيدفع بالأمر لمجلس السيادة”.

و تابعت ” الأساتذة الأوفياء ، نؤكد لكم ألّا حياد عن المطالب ونهيب بكم المشاركة الفاعلة في استمرار الإضراب بقوة حتى تحقيق جميع مطالبنا فهو الضامن الأوحد، وسنوافيكم بكل ما هو جديد في حينه إن شاء الله”.

باج نيوز