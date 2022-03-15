حميدتي: لا مجال لأجنبي في إدارة الموانئ السودانية





رأس نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” اليوم، اجتماع لجنة الأمن والدفاع بالأمانة العامة لحكومة البحر الأحمر بحاضرة الولاية مدينة بورتسودان.

واستمع حميدتي، إلى تنويرٍ مفصل من والي الولاية، رئيس لجنة أمن الولاية علي عبد الله أدروب، عن الأوضاع الأمنية والسياسية بالولاية، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في توفير الأمن والاستقرار لمواطني الولاية.

وقال أدروب في تصريحات صحفية، إن اجتماع لجنة أمن الولاية، ناقش عدداً من القضايا، خاصةً مشكلة الماء ببورتسودان، حيث أمّن على ضرورة صيانة وتأهيل خزان أربعات ليُسهم في حل مشكلة المياه التي عانى منها مواطنو الولاية.

وأضاف أن النائب أشاد بجهود لجنة أمن الولاية من خلال الإجراءات الأمنية التي بذلتها الأجهزة الأمنية المختلفة.

وفيما يتعلق بالموانئ والمشاكل التي تواجهها خاصة عملية الشحن والتفريغ، وجه حميدتي، بضرورة التنسيق بين الجهات ذات الصلة لتذليل كافة العقبات ليأخذ وضعه الطبيعي في عملية الصادر والوارد، إضافة إلى الاهتمام بالجانب التدريبي للعاملين في الميناء.

وأشار الوالي إلى تأكيد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي على أنه لا يوجد أي اتجاه نحو خصصة الموانئ، وأنه ليست هنالك أي فرصة لأجنبي في إدارة الموانئ السودانية، ووجّه بتدريب وتأهيل أبناء الشعب السوداني لإدارتها، فضلاً عن الاهتمام بعمال الموانئ.

وأكد الوالي أن الاجتماع أمّن أيضاً على ضرورة العمل على إنشاء الموانئ الجديدة، إضافة إلى الموانئ القديمة “أوسيف وهيدوب”، وأوضح أن دقلو تعهّد بدعم القوات الأمنية في جهودها لمكافحة التهريب والمخدرات التي تضر بالوطن.

وأعرب الوالي عن شكره للقوات المسلحة، الجيش، الدعم السريع والمخابرات العامة، وأوضح أنها كلها منظومة واحدة وتضم كل ألوان الطيف السوداني.

الصيحة