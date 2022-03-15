شاهد بالفيديو.. لحظة دخول شيخ الأمين لحفل أحيته الفنانة ندى القلعة والأخيرة تغني له وتداعبه (حلاتو الأمين بي جاي)





تداول نشطاء على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو حصد مئات التفاعلات في الساعات الأولى من نشره على السوشيال ميديا ومواقع التواصل.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن المقطع أبطاله الفنانة ندى القلعة والشيخ الشهير والمثير للجدل الأمين عمر الأمين.

https://fb.watch/bMKKLGGvOm/

ووفقاً للفيديو المتداول بغزارة فقد دخل الشيخ للصالة التي تغني فيها الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني وقام بالاقتراب من المسرح الذي كانت تغني فيه القلعة والقى له بالتحية عن طريق رفع عصاته الشهيرة التي يداوم على حملها.

لتقوم الفنانة بمبادلتة التحية وممازحته وذلك بذكر اسمه في مقطع من الأغنية التي كانت ترددها حيث داعبته قائلة: (حلاتو لمينا بي جاي) وتقصد شيخ الأمين.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين