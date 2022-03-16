السوق الموازي ينطلق بقوة وينافس البنوك مع ارتفاع جديد للدولار مقابل الجنيه السوداني





بعد مرور نحو أسبوع من قرار بنك السودان المركزي بتعويم الجنيه ونرك تحديد السعر للسوق المصرفي شهد الدولار إرتفاعاً تدريجياً في البنوك ويوم الأربعاء تفوق السوق الموازي في الأسعار حيث قدم أسعاراً أعلى من أسعار البنوك، وسجل الدولار إرتفاعاً مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي، وظل الجنيه السوداني يشهد هبوطاً مستمراً بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ ثلاث سنوات.

يوم الأربعاء 16 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 615.00 جنيهاً.

بنك السودان المركزي توقف عن إعلان سعر تأشيري للدولار الأمريكي إعتباراً من يوم الثلاثاء 8 مارس 2022 م، وترك تحديد السعر للبنوك والصرافات، بينما قامت عدد من البنوك التجارية يوم الأربعاء بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 604 -610 جنيه للدولار وأصبحت المنافسة مشتعلة بين البنوك والسوق الموازي.

الخرطوم (كوش نيوز)