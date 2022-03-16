العاهل السعودي يجري فحوصات طبية





الرياض 16-3-2022 (CNN) – غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، المستشفى بعد أن أجرى “فحوصات طبية”، حسبما أعلن الديوان الملكي السعودية الأربعاء .

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية: “غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ظهر هذا اليوم الأربعاء 13 شعبان 1443هـ الموافق 16 مارس 2022 مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى – حفظه الله – صباح هذا اليوم بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب تكللت ولله الحمد بالنجاح. ومن المقرر أن يخضع – حفظه الله – عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية”.

ونشر الحساب الرسمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون على موقع تويتر صورا ومقطع فيديو للملك سلمان وهو يغادر المستشفى .

وظهر الملك سلمان وهو يمشي مستندا على عكاز وكان برفقته ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي ظهر باسما وهو يمشي خلف والده .

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