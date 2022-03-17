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اسعار صرف الدولار والعملات بالسوق الموازي مقابل الجنيه في السودان
مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 17 مارس 2022 م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 620.00 جنيه
الريال السعودي : 165.33جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 682.00 جنيه
الدرهم الإماراتي : 169.86جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 168.95 جنيه
الجنيه الإسترليني : 812.21 جنيه
الجنيه المصري : 39.61 جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
تعليق واحد
السودان إلى الهاوية بسبب عقلية وأفعال ابناءه عديمي البصيره والوطنية والأخلاق. المركب حتغرق قرييب بالفيها. ساعتها لا حيستفيد تاجر دولار ولا تاجر ريال ولا موظف بسيط ولا عامل.الدمار حيحل على الجميع وحيقعدو على خراب عشها بعدها..