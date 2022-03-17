الدولار يصعد بقوة ويسجل رقماً قياسيا مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي





يوم الخميس ومع ختام تعاملات الأسبوع تفوق السوق الموازي في الأسعار حيث قدم أسعاراً أعلى من أسعار البنوك، وسجل الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي رقماً قياسيا ولأول مرة في السودان،

يوم الخميس 17 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 620.00 جنيهاً.

بنك السودان المركزي توقف عن إعلان سعر تأشيري للدولار الأمريكي إعتباراً من يوم الثلاثاء 8 مارس 2022 م، وترك تحديد السعر للبنوك والصرافات، بينما قامت عدد من البنوك التجارية يوم الخميس بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 605 -610 جنيه للدولار وأصبحت المنافسة مشتعلة بين البنوك والسوق الموازي.

الخرطوم (كوش نيوز)