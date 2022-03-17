بالصور.. توائم السودانية الثلاثة «رجب وطيب وأردوغان» يزورن المستشفى التركي بعد بلوغهم 5 سنوات





ذكرت صفحة السفارة التركية بالخرطوم، بأن التلاتة توائم الذبن ولدوا في مستشفى نيالا السوداني التركي التعليمي، عادوا اليوم لزيارة المستشفى الذي ولدوا فيه عقب 5 سنوات برفقة والدتهم.

وتمنى السفير التركي لدى السودان عرفان نذير أوغلو أن يزورا المستشفى كاطباء كبار في المستقبل ان شاء الله.

وكانت السودانية ميسون محمد صالح، قد انجبت في مستشفى “نيالا التركي السوداني التعليمي “، ثلاثة توائم في العام 2017 وأطلقت عليهم أسماء، رجب وطيب وأردوغان، تيمنا بالرئيس التركي.

وفي حديثها للأناضول، أوضحت ميسون (أم لـ 5 أطفال بمن فيهم التوائم) المتزوجة منذ 5 سنوات من إسماعيل صالح، أنها أنجبت ثلاثة توائم خلال اليوم الثاني من عيد الفطر، في مستشفى “نيالا التركي السوداني التعليمي البحثي”، الذي تديره وزارة الصحة التركية، كما سبق لها أن أنجبت في المستشفى ذاته أحد أطفالها.

وقالت: “أعرف الرئيس التركي. هو من أمر بتشييد هذا المستشفى في السودان. وأتوجه له بجزيل الشكر لما يقدمه لنا هذا المستشفى من خدمات جمة”.

نيالا: (كوش نيوز)