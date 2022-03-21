مبعوث صيني رفيع يصل الخرطوم





وصل الخرطوم مساء اليوم، المبعوث الصيني لشؤون الشرق الأوسط تشاي جيون في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم، الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، ووكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف.

وسيلتقي المبعوث الصيني خلال زيارته، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ويسلِّمه رسالة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

يذكر أن زيارة المبعوث الصيني للبلاد، تأتي ضمن جولة تشمل عدداً من دول منطقة الشرق الأوسط

صحيفة الصيحة