النفط: مخزون البنزين يكفي لـ(12) يوماً





كشفت وزارة الطاقة والنفط، عن وجود مخزون من الجازولين يكفي لمدة (29) يوماً والبنزين حوالي (12) يوماً، وأعلنت عن استيراد خمس بواخر للغاز في الفترة القادمة.

وأكد عبد العزيز علي محمد خير من المؤسسة السودانية للنفط خلال اجتماع قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم طبقاً لـ(الأحداث نيوز) اليوم، أن موقف الإمدادات النفطية مطمئن رغم توقف مصفاة الخرطوم عن العمل، موضحاً أنه من المتوقع استئناف العمل بمصفاة الخرطوم خلال أسبوع .

صحيفة الصيحة