ارتفاع حاد للدولار مقابل الجنيه السوداني يوم الثلاثاء ومنافسة قوية بين البنوك والسوق الموازي





يوم الثلاثاء في منتصف تعاملات الأسبوع سجل الدولار الأمريكي إرتفاعاً جديداً مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي ليحقق رقماً قياسياً جديداً.

نهار يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل سعر الشراء للدولار 670.00 جنيهاً.

وقامت عدد من البنوك التجارية يوم الثلاثاء بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 625 -640 جنيه للدولار وأصبحت المنافسة مشتعلة بين البنوك والسوق الموازي.

الخرطوم (كوش نيوز)