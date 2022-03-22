ولاية ثالثة تعلق الدراسة للحد من استمرار الاحتجاجات





قررت ولاية شمال دارفور أمس، تعليق الدراسة بالمدارس الثانوية بمحلية الفاشر ابتداءً من اليوم “الثلاثاء” على أن تستأنف بعد نحو أسبوع كثالث ولاية تعطل المدارس رداً على استمرار مظاهرات رافضة للحكم العسكري ومنددة بغلاء المعيشة.

ونظم طلاب مدرسة دارفور الثانوية والثانوية التجارية وعشرات من مدارس الأساس لليوم الثاني على التوالي احتجاجات واسعة جابت عدداً من شوارع الفاشر للتنديد بالأوضاع المعيشية الصعبة والارتفاع الجنوني في الأسعار وتردي الخدمات وانعدام الأمن.

وردد الطلاب هتافات مناوئة للجيش، لكن قوات الشرطة واجهتها بعنف مفرط بإطلاق الغاز المسيل للدموع والاعتداء عليهم بالهراوات.

وقالت مصادر بحسب “سودان تربيون” إن إدارة التعليم الثانوي بمحلية الفاشر أصدرت قراراً علقت بموجبه الدراسة في المدارس الثانوية بدءاً من يوم الثلاثاء على أن تستأنف بعد نحو أسبوع.

وأشارت المصادر الى أن إدارة التعليم الثانوي بررت قرارها بحماية أرواح الطلاب.

وتشهد العديد من الولايات منذ أيام مظاهرات منددة بالارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع زيادات أقرتها السلطات في أسعار المشتقات البترولية.

وعلى وقع هذه الاحتجاجات علقت السلطات في ولايتي جنوب دارفور والنيل الأزرق الدراسة لأجل غير مسمى رداً على استمرار المظاهرات

صحيفة اليوم التالي