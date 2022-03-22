شاهد بالفيديو.. مواطنون وبائعون بالسوق المركزي الخرطوم ينتفضون ويزيلون المتاريس





انتفض أعداد من المواطنين والبائعين بالسوق المركزي الخرطوم، ظهر الثلاثاء، ضد المتاريس التي وضعها محتجين أعاقت المارة وحركة البيع، وقاموا بإزالتها.



وهددوا من الاقتراب من السوق أو الشوارع المؤدية له مرة أخرى، مستهجنين هذا السلوك الذي عطل حركتهم ومصالح المواطنين في كسب لقمة عيشهم.

وأظهر مقطع فيديو أعداد من المواطنين والباعة يقومون بإزالة الحواجز وتنظيف الشارع، رافضين بشدة إعاقة حركتهم.

وكانت لجان مقاومة الخرطوم قد دعت اليوم الثلاثاء إلى وضع المتاريس وإغلاق الطرقات أمام حركة المواطنين، احتجاجا على الحكم العسكري للبلاد.

الخرطوم: ( كوش نيوز)