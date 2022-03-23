شركات طيران ترفض إصدار التذاكر بالجنيه السوداني





أخطرت مكاتب عدد من شركات الطيران العربية بالسودان وكالات السفر والسياحة بالخرطوم إيقافها إصدار تذاكر السفر بالجنيه السودانى.

وأشارت بعضها في تنويه لوكالات _بحسب مصادر _ إلى أن قرارها يعود إلى الأوضاع الإقتصادية بالسودان وعدم ثبات سعر الصرف، وقررت أن يبدأ سريانه إعتباراً من ٢٤ مارس.

ومنذ الإنقلاب العسكري الذي شهده السودان في ٢٥ أكتوبر دخلت البلاد في أزمة اقتصادية حادة افضت إلى إنخفاض قيمة الجنيه السوداني بصورة غير مسبوقة وإرتفاع الأسعار.

و لتفادي الخسائر وافقت سلطات الطيران المدني لشركات الطيران الوطنية على زيادة أسعار تذاكر السفر الداخلي والخارجي.

الخرطوم: طيران بلدنا