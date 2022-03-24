الجنيه يواصل التراجع وتوجيه للشركات بعدم شراء الدولار من (الموازي)





سجل سعر الجنيه، يوم الأربعاء، انخفاضاً جديداً أمام الدولار في السوق الموازي.

وبلغ سعر بيع الدولار (750) جنيهاً والشراء (740) جنيهاً مقارنةً بـ(720) يوم الثلاثاء.

في السياق، سجّل سعر شراء الدولار في بنك الخرطوم (647) جنيهاً أما البيع فبلغ (651) جنيهاً.

وبحسب متعاملين لـ(الصيحة)، فإن الارتفاع سيتواصل في الأيام القادمة ويمكن أن يتجاوز سعر الدولار حاجز الـ(900) جنيه إذا استمرت وتيرة الارتفاع ولم تتدخّل الدولة بكبح جماحه.

إلى ذلك، قال مدير الدائرة الاقتصادية بمركز الحوار للدراسات الاستراتيجية د. محمد عوض متولي لـ(الصيحة)، إن تركيزهم على سعر الدولار أدى لانخفاض قيمة الجنيه بدلاً عن الارتفاع بسبب توفره في أيدي المواطنين وفقاً (لقاعدة العرض والطلب)، وأضاف “وذلك يقود إلى متاهة ولن يتوفّر العلاج طالما أن أُس الأزمة موجودٌ مع استمرار ارتفاع الأسعار وشح النقد الأجنبي لوجود الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بسبب عدم ثقة المُودعين في المصارف خاصةً شرائح المُغتربين”.

وفي سياق ذي صلة، أفاد موقع (باج نيوز)، بأن البنك المركزي وجّه الشركات بعدم شراء العملات الأجنبية من السوق الموازي، ووعد بتوفير احتياجاتها من العملات.

الخرطوم- سارة عباس

صحيفة الصيحة