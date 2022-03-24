المركزي:ضخ مبالغ بالنقد الاجنبي بالبنوك لمقابلة احتياجات العملاء للاستيراد





اعلن بنك السودان المركزي عن ضخ مبالغ بالنقد الأجنبي لصالح البنوك التجارية، لمقابلة احتياجات عملائها من النقد الأجنبي بغرض الاستيراد وفق الآتي:

يتم تقديم الطلبات عبر الراجعة الالكترونية باسم (REQ_FX_PURCHASE) ابتدءا من اليوم الخميس الموافق 24/03/2022 وحتى الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الأحد الموافق 27/03/2022.

تسليم المستندات بالطابق الرابع (الإدارة العامة للأسواق المالية) أن يكون الطلب لمقابلة احتياجات حالية وليس لسداد مديونيات قائمة.

وكالة سونا