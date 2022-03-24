اقتصاد وأعمال
المركزي:ضخ مبالغ بالنقد الاجنبي بالبنوك لمقابلة احتياجات العملاء للاستيراد
اعلن بنك السودان المركزي عن ضخ مبالغ بالنقد الأجنبي لصالح البنوك التجارية، لمقابلة احتياجات عملائها من النقد الأجنبي بغرض الاستيراد وفق الآتي:
يتم تقديم الطلبات عبر الراجعة الالكترونية باسم (REQ_FX_PURCHASE) ابتدءا من اليوم الخميس الموافق 24/03/2022 وحتى الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الأحد الموافق 27/03/2022.
تسليم المستندات بالطابق الرابع (الإدارة العامة للأسواق المالية) أن يكون الطلب لمقابلة احتياجات حالية وليس لسداد مديونيات قائمة.
وكالة سونا
تعليق واحد
يا برهان يا وزير المالية الزيادة التي حدثت لسعر الدولار ليست اقتصادية وليس الغرض الاستيراد بل هي سياسية بحتة من جهات بالداخل والخارج للمضاربة بسعر الدولار.
علي الحكومة ان تطالب الامارات والسعودية ومصر بتسلمها تجار العملة والذهب الذين يقيمون معهم ومن ثم تفطع الحكومة رقابهم في السوق العربي كخطوة مستعجلة ومن ثم بقية الحلول متوفرة وسهلة وسينخفص الدولار ولن تجد من يشتريه